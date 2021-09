Tânăr din Alba a accesat profilul de Facebook al unui prieten și a scris că este homosexual: Ce compensatii morale trebuie sa plateasca Tanar din Alba a accesat profilul de Facebook al unui prieten și a scris ca este homosexual: Ce compensatii morale trebuie sa plateasca Tanar din Alba a accesat profilul de Facebook al unui prieten și a scris ca este homosexual: Ce compensatii morale trebuie sa plateasca Un minor din Sebeș trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 5.000 de lei, unui alt tanar, dupa ce i-a folosit in mod ilegal contul unei rețele de socializare. In 2018, minorul a fost condamnat definitiv la pedeapsa masurii educative neprivativa de libertate a supravegherii pe o durata de 6 luni. A fost judecat pentru savarșirea… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

