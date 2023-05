Tânăr depistat la volan sub influenţa canabisului Un tanar de 20 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat la volan sub influenta canabisului, iar in autoturism au fost descoperite 18 plicuri cu muguri de culoare verde inchis, susceptibile a face parte din categoria drogurilor de risc cu efecte psihoactive, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un echipaj de politie a oprit in trafic pentru control, pe bulevardul Galati, din municipiul cu acelasi nume, un autoturism care se deplasa in mod sinuos pe artera rutiera si care era condus de un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

