- Un elev in varsta de 17 ani, venit la o scoala de vara a uneia dintre universitatile din Iasi, a murit dupa ce a fumat foarte mult si a consumat mai multe doze cu bautura energizanta, informeaza Agerpres. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita o solicitare prin Serviciul…

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs de un șofer aflat sub influența alcoolului. Tragedia a avut loc pe DN 10, la Nehoiașu. Un nehoian, in varsta de 24 de ani, a scapat mașina de sub control, izbindu-se de un TIR staționat in afara…

- Un autocar cu 47 de copii si patru adulti si un autoturism sunt implicate, joi, intr-un accident rutier pe DN 28, in judetul Iasi. "Accident rutier produs pe DN28, intre un autoturism si un autobuz (cu 47 copii si 4 adulti", a transmis, joi, ISU Iasi. Planul rosu de interventie a fost activat cu ora…