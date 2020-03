Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane infectate cu coronavirus incep sa moara in Romania, care a ajuns, in acesta noapte, la 37 de decese. Deces 35 – Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul…

- Un tanar a fost luat cu izoleta direct dintr-un magazin din comuna buzoiana Cernatesti dupa ce mai multi localnici au sunat la 112 si au spus ca vecinul lor nu respecta conditiile de izolare la domiciliu. Acesta se intorsese cu o zi inainte din vestul Europei.

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, a fost preluat duminica seara din centrul de carantina din municipiul Buzau și transportat cu o ambulanța SMURD la Institutul ”Matei Balș” din București. El a avut singurul rezultat pozitiv din lotul de teste prelevate buzoienilor care se aflau izolați…

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.