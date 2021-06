Stiri pe aceeasi tema

- Un accident bizar a avut loc in Huși, acolo unde un șofer oprit de polițiști a decis sa-i loveasca cu mașina pentru a se putea sustrage de la controlul de rutina. Evenimentul a avut loc luni seara, imediat dupa ce doi agenți au dorit sa-l testeze pe șofer cu etilotestul. In urma celor petrecute, ministrul…

- Cezara Cristina Moraru este pictorița din Iași care a ajuns cu mașina in lacul Ciric. Tanara se afla acum in viața datorita unui polițist local care a sarit in apa imediat ce a vazut incidentul. Ce au descoperit oamenii legii la scurt timp dupa ce a fost salvata.

- Barbatul care a lovit cu o crosa de golf o mașina din Capitala a fost prins de oamenii legii. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile au aparut in spațiul public și asta pentru ca incidentul nu a fost raportat de victima. Acum, poliția o cauta și pe iubita agresorului, asta pentru ca și femeia…

- Un barbat care a consumat alcool și se afla la volanul unui autoturism a incercat sa scape de oamenii legii. Șoferul a fost supus unui control rutier de catre cațiva agenți de Poliție din Craiova. Pentru a-l scapa din situația de fața, mai mulți barbați i-au atacat pe oamenii legii, relateaza sindicatul…

- Sute de case și curți din județele Bihor și Maramureș sunt inundate din cauza viiturilor puternice din ultimele ore. Oamenii au reușit sa-și salveze animalele in ultimul moment și au cerut ajutorul pompierilor sa scoata apa din gospodarii. Și vantul a facut ravagii in țara. Zeci de copaci s-au prabușit…

- Scene incredibile in Craiova! O femeie a fost bagata cu forța intr-un autovehicul chiar in oamenilor legii. Ce s-a intamplat și ce gest a facut imediat Poliția Romana? Care a fost reacția cetațenilor? Craiova: gestul facut de Poliția Romana dupa ce o femeie a fost bagata cu forța intr-o mașina? Oamenii…

- In cursul nopții, salvatorii Detașamentului de Pompieri Tulcea au intervenit, cu o autospeciala de stingere, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, parcat pe o strada, din municipiul Tulcea. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la…

- "La data de 11 aprilie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Iasi au oprit pentru control, pe DE 583, in localitatea Letcani, un autoturism care avea montate placute cu numere de inmatriculare neconforme, condus de un barbat de 32 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca…