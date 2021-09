Tânăr de 29 de ani din Teiuș accidentat mortal de tren, pe raza localității Cistei Un tanar de 29 de ani din Teiuș a decedat in urma unui accident care a avut loc in dimineața zilei de astazi, 28 septembrie 2021, pe raza localitații Cistei. Potrivit IPJ Alba, un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un tren, in dreptul localitații Cistei. Este vorba despre un tanar de 29 de ani din Teiuș, care a fost acroșat de trenul de persoane R-3512, ce circula pe relația Teiuș – Sighișoara, la km 293 + 600 de metri , a magistralei CF 300. Ca urmare a producerii accidentului, trenul a avut o intarziere de aproximativ 15 minute. Polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Alba continua… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, un barbat a decedat, dupa ce a fost lovit de un tren, in dreptul localitații Cistei. In urma cercetarilor efectuate, persoana a fost identificata. Este un tanar de 29 de ani, din Teiuș, care a fost acroșat de trenul de persoane R-3512, care circula pe relația Teiuș-Sighișoara, la km…

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un tren, in dreptul localitații Cistei. Polițiștii fac cercetari Un barbat a decedat marți dimineața, in jurul orei 8.00, dupa ce a fost lovit de un tren. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut in dreptul localitații Cistei. Barbatul decedat avea in jur…

- Un motociclist a decedat in urma unui accident produs luni pe DN 1, intre localitatile Cristian si Sibiu, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. „Pe DN 1, la kilometrul 217+350 m, intre localitatile Cristian si Sibiu, judetul Sibiu, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate…

- La data de 6 septembrie 2021, in jurul orei 13.00, pe DC 59, pe raza localitații Inuri din comuna Vințu de Jos, un tanar de 24 de ani, din comuna Mogoș, a decedat, dupa ce a fost prins sub roata unui TAF. Acesta s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut de pe scara utilajului forestier. Conducatorul auto,…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi la amiaza in municipiul Radauți. In cele trei mașini se aflau șase persoane, dintre care doi minori in varsta de 5 și 9 ani. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost scos din autoturism in stare de inconștiența și i s-au…

- Un tanar care a provocat un dramatic accident acum un an și jumatate, in noaptea de Revelion, și-a aflat pedeapsa finala, 2 ani de inchisoare cu executare. Inculpatul a fost judecat pentru ucidere din culpa, dar și pentru infracțiunea de parasire a locului accidentului, astfel ca se poate spune ca…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost accidentat mortal, in timp ce se deplasa pe trotuar, de un sofer de 19 ani aflat sub influenta alcoolului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila. „Din primele cercetari, politistii au stabilit ca un tanar in varsta de 19 de ani, in timp…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce mergea pe un trotuar din orașul Braila. Șoferul de 19 ani se afla sub influenta alcoolului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.