- Ieri, 12 august 2018, in jurul orei 01.30, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Elesteului din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Ieri, 8 august 2018, in jurul orei 13.40, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Poet Andrei Muresanu, au depistat un autoturism ce circula cu viteza peste limita legala. Soferul acestuia a fost oprit, iar cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca era sub influenta…

- Ieri, 5 august 2018, in jurul orei 20.45, politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu din Blaj, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatule etilotest,…

- Ieri, 22 iulie 2018, in jurul orei 22.30, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Cut, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Horea din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 8 iulie 2018, orele 06.40, politistii din cadrul din cadrul Poliției Municipiului Sebes – Biroul Rutier, in timp ce actionau pe strada Dorin Pavel, din municipiul Sebes, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Petresti, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor…

- Astazi, 8 iunie 2018, in jurul orei 03.00, politistii de siguranta publica din Blaj, in timp ce actionau pe strada Iuliu Maniu din Blaj, l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din municipiu, ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Ieri, 28 mai 2018, in jurul orei 11.00, politistii din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 24 mai 2018, in jurul orei 13.00, politistii de ordine publica din Sebes, in timp ce actionau pe strada Aleea Lac din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…