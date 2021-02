Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, ora 02.40, polițiștii Secției 4 Leordina, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe drumul comunal Ivancicou, de pe raza comunii Poienile de Sub Munte, conducatorul unui autoturism conduce haotic. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tanar de 28…

- In acest week-end, polițiștii maramureșeni au intreprins acțiuni pe linie rutiera in care au depistat mai multe infracțiuni rutiere. In fapt opt barbați cu varste cuprinse intre 19 și 44 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce ar fi condus fara sa dețina permis de conducere sau fiind sub influența…

- Ieri, 25 ianuarie, polițiștii Secției 6 Sarasau aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 18, au observat, pe raza localitații Craciunești, un autoturism care s-a angajat intr-o depașire periculoasa. Polițiștii au procedat la urmarirea și oprirea autoturismului, la volanul caruia a fost identificat…

- DEPISTAT IN TRAFIC SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SI FARA PERMIS Sambata, 9 ianuarie a.c., in jurul orei 19:15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au identificat un barbat, de 25 de ani, in timp ce conducea un vehicul in localitatea Ploscuțeni, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 4 ianuarie 2021, in jurul orei 06,00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Sasciori, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Politistii din Salaj au continuat si la sfarsitul saptamanii trecute activitatile de supraveghere a traficului rutier, context in care au constatat mai multe infractiuni la regimul circulației rutiere. Unul dintre conducatorii auto avea o alcoolemie de 1,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. ►Prima infracțiune…

- Peste 300 de masini au fost verificate intr o actiune privind prevenirea si combaterea faptelor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis.In cursul zilei de ieri, in intervalul orar 14.00 22.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pe linia prevenirii…

- Tanar constantean, prins de politisti la volan, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conducea o masina furata in cursul zilei de azi.Astazi, 19 noiembrie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un tanar de 17 ani, din…