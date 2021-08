Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Sanmihaiu de Campie a fost reținut 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii, pentru violența in familie, dupa ce a agresat copilul concubinei sale, de doar un an și 6 luni. Micuțul a ajuns in spital și necesita peste 40 de zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Un barbat din localitatea Fantanele a fost reținut de polițiști, dupa ce a fost prins conducand un autoturism, pe DJ 151, prin Sanmihaiu de Campie, fara a deține permis de conducere. In plus, autovehiculul nu era inmatriculat și avea placuțele altui autoturism. Barbatul urmeaza sa fie prezentat magistraților…

- Un barbat din județul Sibiu, angajat al unui centru comercial din localitatea Cristian, a fost injunghiat in mod repetat in zona feței și a picioarelor, iar unul dintre agresori i-a furat 500 de lei.Acesta a fugit, ulterior, cu un autoturism condus de catre un complice, informeaza realitateadesibiu.net…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut un barbat de 30 de ani din municipiu ce este cercetat pentru lovirea sau alte violențe. Acesta l-ar fi agresat pe un tanar, in timp ce se aflau pe o strada din Alba Iulia. La data de 17 mai 2021, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de…