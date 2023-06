Luni, 5 iunie, in jurul orelor 14:50, un echipaj rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe strada Piatra Pinului din localitate, motociclul condus de un barbat de 27 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul de 27 de ani nu […] The post Tanar de 27 de ani fara permis conducea o motocicleta neinmatriculata in amiaza mare prin Gura Humorului first appeared on Suceava News Online .