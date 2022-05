Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Ceilalti doi pasageri…

- Polițiștii rutieri baimareni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 21 de ani, dupa ce rezultatele analizelor toxicologice realizate au dovedit ca acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive in momentul in care a produs un accident rutier cu victima. In fapt, la data…

- In seara zilei de 21 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au depistat pe strada București, din municipiu, un tanar, de 20 de ani, din comuna Roseți, județul Calarași. Din verificarile efectuate in bazele de date s-a stabilit faptul ca placuțele de inmatriculare ale autoturismului…

- Astazi, 13 martie 2022, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Zorilor din localitatea Petrești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din comuna Sasciori. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca tanarul nu…

- Ieri, 20 februarie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un tanar, de 28 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Sancel, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 19 februarie 2022, in jurul orei 02.50, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe raza municipiului, pe strada Drumul Sibiului, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din comuna Pianu. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul drogtest, a rezultat…

- Sambata dimineața, puțin dupa ora 05:00, polițiștii Biroului Rutier au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Zalau un tanar, care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Șoferul, un tanar de 21 de ani, din comuna Creaca a ieșit pozitiv la doua substanțe interzise și a fost condus…

- In seara de miercuri, 2 februarie, polițiștii din Ulmeni, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, au identificat pe D.J. 108A la ieșirea din localitate, spre Țicau, un autoturism avand numere provizorii de inmatriculare. Polițiștii au identificat conducatorul auto ca fiind un tanar de 21 de ani…