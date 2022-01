Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani din Cavnic, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Vișeu de Sus. ​In fapt, in cursul anului trecut, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 53 de ani din Moisei, despre faptul ca o persoana necunoscuta a patruns…

- Un tanar de 26 de ani a fost retinut de politistii din Baleni pentru comiterea infractiunii de furt calificat in legatura cu sustragerea, la inceputul lunii ianuarie, a unui videoproiector dintr-o scoala, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita. "Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala…

- Un tanar de 22 de ani a fost surprins de polițiști in timp ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 180 de km/h pe sensul opus de mers. Barbatul a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare ale acestora, iar in urma verificarii facute de oamenii legii in baza de date s-a constatat ca […] Sursa…

- In seara de duminica, 5 decembrie, la ora 20.15, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe D.N. 18, in localitatea Moisei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 23…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de furt calificat. La data de 27 noiembrie, in cursul serii, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Targu…

- Miercuri, 17 noiembrie, la ora 11.30, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18 in localitatea Petrova. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 31 de ani din Vișeu de Jos, a surprins și accidentat un barbat…