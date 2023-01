Tânăr de 26 de ani cercetat de polițiștii din Galda de Jos, după ce a fost surprins conducând drogat Sambata, 14 ianuarie 2023, in jurul orei 16.46, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localitații Galda de Jos, un autoturism condus de un cetațean strain, in varsta de 26 de ani. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența drogurilor, motiv pentru […] The post Tanar de 26 de ani cercetat de polițiștii din Galda de Jos, dupa ce a fost surprins conducand drogat first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius . Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

