- Tanar de 25 de ani, din Valea Lunga, REȚINUT de catre polițiști: Ar fi intrat, prin efracție, in locuința unui bartbat și ar fi furat 5.000 de euro Tanar de 25 de ani, din Valea Lunga, REȚINUT de catre polițiști: Ar fi intrat, prin efracție, in locuința unui bartbat și ar fi furat 5.000 de euro Un tanar…

- Ieri, 14 decembrie 2021, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, din comuna Valea Lunga, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia…

- Ieri, 8 decembrie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rural Campeni au identificat și reținut un tanar de 21 de ani, din județul Bihor, care este banuit de furt calificat și conducere fara permis. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 30 noiembrie / 1 decembrie 2021, ar fi profitat…

- Tanar de 25 de ani, din ALBA, reținut de polițiști dupa ce a sustras instalația de sonorizare dintr-o biserica Tanar de 25 de ani, din ALBA, reținut de polițiști dupa ce a sustras instalația de sonorizare dintr-o biserica Polițiștii din Blaj au reținut un barbat care este banuit ca, impreuna cu o tanara,…

- La data de 25 noiembrie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliție Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din municipiu, care este banuit de furt calificat. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 18/19 octombrie 2021, impreuna…

- Ieri, 25 noiembrie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliție Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din municipiu, care este banuit de furt calificat. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 18/19 octombrie 2021, impreuna cu…

- Ieri, 23 noiembrie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 35 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei…

- La data de 8 noiembrie 2021, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 48 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.In sarcina acestuia s-a…