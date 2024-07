Tânăr de 25 de ani, din Teiuș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volanul mașinii ”beat mangă” și fără permis Tanar de 25 de ani, din Teiuș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volanul mașinii ”beat manga” și fara permis Tanar de 25 de ani, din Teiuș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volanul mașinii ”beat manga” și fara permis Un tanar de 25 de ani, din Teiuș, a fost reținut de polițiști dupa ce a fost depistat la volanul mașinii ”beat manga” și fara permis. La data de 13 iulie 2024, polițiștii din […] Tanar de 25 de ani, din Teiuș, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volanul mașinii ”beat manga” și fara permis Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din Teiuș, prins de polițiști baut și fara permis la volanul unei mașini, la Capud. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 25 de ani din Teiuș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști baut și fara permis, la volanul unei mașini, la Capud. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iulie,…

- La data de 12 iulie 2024, in jurul orei 01.30, polițiștii din Teiuș au identificat un tanar de 25 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 19, pe raza localitații Capud, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma testarii conducatorului auto,…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț au reținut joi, 6 iunie, un tanar, in varsta de 23 de ani, care este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni rutiere. „In fapt, la data de 06 iunie a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii Secției 5 Rurale, au oprit pentru control pe DN 6 in localitatea…

- Un tanar de 28 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru ca a urcat la volan deși bause și nu avea nici permis de conducere. Acesta a fost prins și controlat de polițiști in localitatea Cenad.

- Tanar din Dolj, prins fara permis la volanul unui autoturism neinmatriculat, la Blaj. A fost reținut de polițiști Un tanar de 28 de ani din județul Dolj a fost reținut de polițiștii din Alba dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba,…

- Tanar din județul Dolj, REȚINUT de polițiștii din Blaj: A fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate Tanar din județul Dolj, REȚINUT de polițiștii din Blaj: A fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate Un tanar din județul Dolj a fost…

- Tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins „MORT DE BEAT” și fara permis, la volanul unei mașini. Este cercetat și proprietarul mașinii Tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins „MORT DE BEAT” și fara permis, la volanul unei mașini. Este cercetat…

- Un tanar de doar 18 ani, din Targoviște, a comis-o rau de tot! Acesta a furat mașina unui fast-food, 10 lei, produse alimentare și numeroase alte bunuri, dupa ce ar intrat in interiorul acestuia pe o fereastra pe care a forțat-o. Mai mult de atat, fara a deține permis de conducere, s-a urcat la volanul…