Un barbat in varsta de 25 de ani, din judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv dupa ce ar fi sustras doua autovehicule, a condus sub influenta alcoolului, fara a poseda permis de conducere si ar fi sustras si bunuri din una dintre masinile sustrase, potrivit Agerpres.

"Politistii Sectiei de Politie Rurala Roata de Jos, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost sesizati prin 112, de catre o femeie, din localitatea Mirsa, judetul Giurgiu, cu privire la faptul ca vecinul sau ar fi sustras un autoturism si ar fi intrat intr-un sant, aflandu-se sub influenta bauturilor…