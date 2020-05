Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, pentru talharie calificata și furt. Acesta risca sa ajunga dupa gratii in urmatoarele 30 de zile. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud, au dispus prin ordonanța reținerea pentru 24 de a unui…

- Tanarul de 20 de ani din Valcea care a rapit miercuri o fata de 17 ani de pe o strada din Pitesti a fost reținut pentru 24 de ore. Dupa dispariția „in imprejurari alarmante” a unei fete de 17 ani, din...

- VIDEO! Argeșean reținut pentru braconaj! Autoturismul, arma de vanatoare și carnea de vanat, confiscate. Un barbat de 44 de ani, din Curtea de Argeș, a fost depistat de polițiști, pe raza comunei Tigveni, avand in autoturism o arma de vanatoare și urme de culoare brun-roșcat, cu aspect de sange. Dupa…

- La data de 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Oraș Odobești au pus in executare un mandat de arestare emis de Judecatoria Focșani, prin care s-a dispus arestul preventiv pe durata a 30 de zile, fața de un tanar de 28 de ani, domiciliat in orașul Odobești. Tanarul este cercetat intr-un dosarul…

- Un barbat din judetul Valcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a violat fiica in varsta de 15 ani la inceputul acestui an, el profitand si de faptul ca mama fetei se afla la munca in strainatate.

- Un tanar de 18 ani a fost reținut de polițiști dupa ce a violat un barbat de 30 de ani și apoi i-a dat foc casei, pentru a se razbuna. Instanța a decis arestarea agresorului, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din Bacau l-au reținut pe tanarul de 18 ani, din comuna Motoșeni, dupa ce a violat un barbat…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Poiana Lacului au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara drept și au retinut un tanar de 20 de ani, din Moșoaia. Cel in cauza a fost depistat de polițiști in mai multe randuri, conducand…