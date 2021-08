Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din comuna Șona este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2021, in jurul orei 02.30, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat un tanar, de 23 de…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, cetațean francez, este cercetat de polițiștii din Alba Iulia dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe o strada din municipiu. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iulie 2021, in jurul orei 19.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției…

- La data de 18 iulie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii din Blaj au depistat un tanar de 20 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Livezii din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența bauturilor alcoolice. In…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Meteș este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iulie 2021, in jurul orei 22.40, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat…

- Marți seara, 29 iunie, orele 21.35, o patrula de siguranța publica a polițiștilor din Baia Mare a efectuat semnalul regulamentar de oprire, prin punerea in funcțiune mijloacele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, a unui autoturism condus pe strada Granicerilor din Baia Mare. In acel…

- Un tanar din comuna Hoparta s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis. Poliția il cerceteaza și pe proprietarul autoturismului, pentru ca i l-a dat sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 5 iunie, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce…

- Un șofer din Timiș le-a dat batai de cap polițiștilor care au incercat minute in șir sa il imobilizeze. Barbatul a fost prins beat la volan, in urma unui filtru, relateaza Opinia Timișoarei.Polițiștii l-au oprit pe barbatul de 48 de ani in localitatea Ferendia și l-au pus sa sufle in alcooltest. Aparatul…

- La data de 20 mai 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dr. Aurel Lazar din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…