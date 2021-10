In intervalul 12.10.2021 (10:00) – 13.10.2021 au fost inregistrate 390 de decese asociate Covid-19. Unul dintre pacienții decedați avea 24 de ani, nu avea comorbiditați și nu era vaccinat anti-coronavirus. In intervalul 12.10.2021 (10:00) – 13.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 390 de decese (190 barbați și 200 femei), dintre care 8 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Braila, Botoșani, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Dambovița,…