Tânăr de 24 de ani din Botoșani, reținut după ce a furat mai multe produse dintr-un magazin Tanar de 24 de ani din Botoșani, reținut dupa ce a furat mai multe produse dintr-un magazin Joi, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 24 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, a reieșit faptul ca acesta, la data de 21 mai a.c. ar fi sustras mai multe produse […] Citește Tanar de 24 de ani din Botoșani, reținut dupa ce a furat mai multe produse dintr-un magazin in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanar din municipiul Botoșani, reținut pentru distrugere. Ce isprava a putut sa faca la nervi Barbat reținut pentru distrugere Miercuri, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 20 de ani, din municipiul…

- In data de 3 mai a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au fost sesizați de catre mama unui tanar in varsta de 17 ani, din Buzau, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta il șantajeaza. La scurt timp dupa sesizare, polițiștii de investigații…

- Din lac in puț: Barbat reținut de polițiștii botoșaneni pentru furt, dupa ce a abia a fost pus in libertate de cei ieșeni Culmea ghinionului pentru un hoț din Botoșani, abia scapat din mainile polițiștilor ieșeni. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis la data de 19 aprilie…

- La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 15.50, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș au depistat in flagrant delict, un barbat de 46 de ani, din comuna Cristești, in timp ce ar fi sustras articole vestimentare, in valoare de aproximativ 500 de lei, dintr-un magazin aflat in municipiu.…

- Furt in comuna Șotanga! Patru tineri au spart un magazin, in noaptea de joi spre vineri, și au furat țigarete, produse alimentare, cosmetice și bauturi alcoolice, in valoare de 3000 de lei. Cei patru tineri, cu varste intre 20 și 23 de ani sunt din Șotanga și Doicești. Dupa ce au fost identificați de…

- Tanar din Botoșani, reținut dupa lovituri in serie. Cinci infracțiuni l-au adus arest Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale din Dorohoi au emis ieri, 13 martie 2023, o ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 23 de ani, din municipiul Botoșani, banuit de comiterea…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a furat mai multe produse dintr-o farmacie din municipiul Targoviște. Individul ar fi patruns in cladire duminica, 5 martie, și ar fi sustras produse in valoare de 2.000 de lei. Pe parcursul zilei de astazi, barbatul a fost prezentat…