Ieri, 4 februarie 2020, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 24 de ani, din Aiud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea hotararii judecatorești. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, prin mesaje transmise pe o rețea de socializare, și-ar ar fi amenințat cu moartea fosta iubita, o tanara de 17 ani, din Aiud, cu toate ca, printr-o hotarare judecatoreasca, avea interdicția de a se apropia de aceasta sau de a o contacta in orice mod. In cursul zilei de azi, 5 februarie 2020, tanarul…