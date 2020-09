Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Casei de Asigurari de Sanatate Timis, Cristian Careba, care a mai lucrat la Directia de Sanatate Publica, Protectia Consumatorului, dar si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare intr-un dosar trimis in judecata de DNA. „Adevarul“…

- Vanzarile grupului german Continental, cu 20.000 de angajați in Romania, au scazut cu 40% din cauza efectelor pandemiei Vanzarile grupului german Continental AG au scazut cu 40% in trimestrul doi din 2020, deoarece sectorul auto, motorul de crestere al economiei germane bazate pe export, a fost puternic…

- Accident, sambata dimineața, la ora 04,00, pe strada Principala din satul Copșa Mare. Un localnic, in varsta de 19 ani, in vreme ce conducea un autoturism, pe fondul vitezei neadaptate și al conducerii sub influența alcoolului, a pierdut controlul direcției de deplasare. Ca urmare, a intrat in coliziune…

- Un tanar de 19 ani a fost arestat pentru 30 de zile, iar un alt baiat minor a fost pus sub control judiciar, dupa ce ar fi racolat doua fete prin metoda „loverboy” și le-ar fi obligat-o sa se...

- PRINSI IN FLAGRANT… Flagrant delict in Barlad, doi indivizi suspectati de trafic cu droguri au fost prinsi de oamenii legii. Cei doi au fost urmariti din cursul zilei de catre politistii BCCO Vaslui, inca din Iasi, unde au incercat sa comercializeze mai multe pastile ecstasy, intr-un club. Mitica Liviu…

- Surse judiciare sustin ca faptele ce i se imputa suspectului ar fi fost comise in luna ianuarie a acestui anUn tanar de 25 de ani, din Mangalia, va fi prezentat astazi Curtii de Apel Constanta, cu propunere de arestare preventiva in vederea executarii unui mandat european de arestare.Concret, individul…

- Un barbat de 36 de ani care a fost inchis in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi s-a reintors in timp record in spatele gratiilor dupa ce a comis o noua infractiune in aproximativ trei ore de la eliberare. Marius Ciprian Varzar este originar din Dorohoi, judetul Botosani, si a fost eliberat la…