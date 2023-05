Tânăr de 23 de ani, fără permis, la plimbare cu mașina prin comuna Corni. Polițiștii l-au dat jos de la volan Tanar de 23 de ani, fara permis, la plimbare cu mașina prin comuna Corni. Polițiștii l-au dat jos de la volan Luni, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Corni, un autoturism condus de un tanar, de 23 de ani, din comuna Curtești. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii continua […] Citește Tanar de 23 de ani, fara permis, la plimbare cu mașina prin comuna Corni. Polițiștii l-au dat jos de la volan in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

