Tânăr de 23 de ani din Ighiu surprins conducând drogat, pe DJ 107H Ieri, 19 martie 2022, in jurul orei 01.00, a fost verificat un tanar de 23 de ani, din comuna Ighiu, care conducea un autoturism, pe DJ 107H. In urma testarii lui cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive. FOTO: ARHIVA The post Tanar de 23 de ani din Ighiu surprins conducand drogat, pe DJ 107H first appeared on albaiuliainfo.ro . Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

