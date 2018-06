La data de 28 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au prins in flagrant si identificat un tanar de 23 de ani din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un magazin. Din cercetari a rezultat ca, in data de 28.06.2018, pe timp de zi, profitand de neatentia personalului societatii, tanarul a sustras o mai multe bunuri, le-a ascuns in geanta si a vrut sa plece fara sa le achite. Prejudiciul cauzat estimat la suma 81 lei a fost recuperat și restituit societatii prejudiciate. Cercetarile sunt continuate, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt…