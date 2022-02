Tânăr de 23 de ani arestat din cauza unui telefon mobil Un tanar de 23 de ani va sta inchis timp de 30 de zile dupa ce a poftit la telefonul altcuiva. In data de 26 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara l-au identificat pe tanarul banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata” din 19 ianuarie. Intrucat se sustragea urmaririi penale, pe numele acestuia a fost emis ... The post Tanar de 23 de ani arestat din cauza unui telefon mobil appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a riscat libertatea pentru un telefon mobil. A fost arestat preventiv, dupa ce, in urma cu aproximativ trei saptamani, i-a smuls unui alt tanar telefonul mobil din mana. Furtul s-a petrecut in 19 ianuarie, pe strada Burebista din Timișoara, in zona Circumvalațiunii.…

- A fost o cursa ca-n filme, joi seara, printre blocurile unui cartier din Timișoara, a unui jandarm aflat in timpul liber, pentru prinderea unui barbat care a furat produse fara sa treaca pe la casa de marcat a magazinului din care acesta facea cumparaturile. In jurul orei 19, jandarmul din cadrul Gruparii…

- Doi pitesteni suspectati ca au lovit un tanar, l-au amenintat cu un pistol si l-au sechestrat au fost retinuti, vineri, in urma unor perchezitii efectuate de politistii Sectiei 4 Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis…

- Subprefectul de Timiș, Ovidiu Draganescu, a cerut in cursul serii de luni convocarea de urgența a Consiliilor de Administrație din școlile timișorene, in vederea luarii unei decizii legate de trecerea procesului educațional in sistem online, ca urmare a frigului din clase. In acest moment sunt doar…

- Un barbat in varsta de 25 de ani a fost identificat, miercuri, de polițiștii Secției 1 Timișoara drept hoțul care a furat trei biciclete, ce se aflau neasigurate, in parcarea subterana a unei cladiri din Piața 700, in valoare de 4.000 de lei. Furturile au fost comise in zilele de 22.05.2019, 24.05.2019…

- In ziua sfanta de Boboteaza, o parte din colectivul Direcției de Sanatate Publica Timiș a donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Tichetele valorice vor fi folosite pentru a achiziționa alimente destinate unei familii cu 9 copii care are nevoie de ajutor, din Timișoara. Pentru cei…

- In noaptea de joi spre vineri, un tanar de 20 de ani din Repedea a crezut ca se poate face nevazut. In jurul orei 03.00, polițiștii Secției 4 Leordina, aflați in serviciu de patrulare pe D.J. 187, in comuna Repedea, au observat un autoturism, care circula din direcția Ruscova- Poienile de Sub Munte.…

- Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara au ajuns pur și simplu la capatul puterilor din cauza numarului foarte mare de pacienți infectați cu coronavirus, majoritatea nevaccinați. „Atunci cand vezi secțiile de Terapie Intensiva pline cu pacienți a caror viața atarna de un fir de par, din…