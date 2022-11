Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a batut-o și violat-o, minora reușind sa-și sune mama intr-un moment de neatenție al agresorului. Poliția a intrat imediat in legatura cu victima, oferindu-i indicații și ajutor pana la sosirea echipajelor de poliție.Totul a plecat de la rețeaua de socializare TikTok, acolo unde, un individ de…

- Un tanar de 27 de ani a murit in aceasta dimineata in orasul Negresti, judetul Vaslui dupa ce a cazut de pe un bloc din oras. Din primele informatii victima si ar fi dat foc inainte sa se arunce in gol. Potrivit IPJ Vaslui, in aceasta dimineata, la ora 04.04, Politia Orasului Negresti a fost sesizata…

- Pentru ca a refuzat sa mearga cu el, un baiat de 18 ani și un complice al acestuia a urcat-o cu forța pe fosta lui iubita in masina si a transportat-o zeci de kilometri, la locuinta lui din judetul Galati.

- La data de 17.09.2022, 00.29, Politia Municipiului Husi a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, un barbat, in varsta de 29 de ani, ar fi fost injunghiat si se afla, in stare de inconstienta, in scara unui bloc, de pe strada Stefan cel Mare, municipiul Husi.Potrivit IPJ Vaslui,…