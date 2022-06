Stiri pe aceeasi tema

- Accident fatal in județul Ialomița. Un barbat in varsta de 43 de ani a murit duminica seara, dupa ce masina pe care o conducea a iesit cu viteza de pe sosea si s-a rasturnat pe camp.

- Un barbat se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost victima unui accident rutier petrecut sambata dimineata, 14 mai, intre localitatile Movilita si Rosiori. Victima a fost transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Capitala.

- Alin, un tanar de 20 de ani din Gura Teghii, județul Buzau, a murit pe loc intr-un grav accident rutier, in Germania. Impactul a fost puternic, iar autoturismul a fost distrus complet, dupa ce acesta a incercat sa evite doua mașini, dar s-a ciocnit violent de una dintre ele. Mesajele de condoleanțe…

- Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta in judetul ialomita, intre localitatile Perieti si Misleanu. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 22:10, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta, generata de producerea unui accident rutier, produs intre…

- O minora in varsta de 12 ani a fost ranita vineri, 29 aprilie, in judetul Ialomita, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi se urcase baut la volan.

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL in județul Hunedoara: Un tanar de 22 de ani a MURIT ACCIDENT rutier MORTAL in județul Hunedoara: Un tanar de 22 de ani a MURIT Un accident rutier mortal s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 6 aprilie, in localitatea Santuhalm din județul Hunedoara. In acest eveniment…

- Accident de circulație, marți, in zona Padurii Verzi din Timișoara. Un tanar de 32 de ani a fost ranit dupa ce a patruns intr-o intersecție fara sa acorde prioritate. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident grav la ieșire din localitatea Criva. Totul s-a intamplat astazi dimineața in jurul orei 05:10. Un tanar, beat la volan și fara permis de conducere nu a adaptat viteza necesara pe segmentul respectiv de drum și nu a ținut cont de faptul ca carosabilul era umed și vizibilitatea redusa, avand…