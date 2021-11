Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani din comuna Mihai Viteazu s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan de poliția rutiera din județul Alba deși avea permisul suspendat. La data de 17... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 17 noiembrie 2021, in jurul orei 14.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe DJ 750C, pe raza localitații Stremț, au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar,…

- Doi șoferi din Alba Iulia, PERICOLE pe strazi: Unul a fost depistat BEAT la volan, de polițiști, iar celalalt a condus cu permisul suspendat Doi șoferi din Alba Iulia, PERICOLE pe strazi: Unul a fost depistat BEAT la volan, de polițiști, iar celalalt a condus cu permisul suspendat La data de 11 noiembrie…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei Orasului Gura Humorului a oprit pentru control pe strada Oborului din localitate, autoturismul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din orasul Gura Humorului are permisul de conducere…

- Tanar din Galda de Jos, REȚINUT pentru conducere sub influența DROGURILOR: S-a ales cu dosar penal Tanar din Galda de Jos, REȚINUT pentru conducere sub influența DROGURILOR: S-a ales cu dosar penal Un tanar din comuna Galda de Jos a fost reținut de polițiști. A fost depistat in timp ce conducea un autoturism,…

- Tanar din Sibiu, prins la volan fara permis, in Șugag: S-a ales cu dosar penal Tanar din Sibiu, prins la volan fara permis, in Șugag: S-a ales cu dosar penal Un tanar de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, a fost depistat pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio…

- Barbat din Maramureș, cu dosar penal in Alba. A fost prins la volan, cu permisul suspendat Un barbat din județul Maramureș, s-a ales cu dosar penal in Alba. A fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, cu permisul suspendat. A fost oprit in trafic la Teiuș, marți, in jurul orei 18.30.…

- Tanar din județul Arad, cu dosar penal, in Alba. Le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals Un tanar din județul Arad este cercetat penal de polițiștii din Aiud, dupa ce le-a prezentat acestora un permis de conducere fals. A fost oprit in trafic pe raza comunei Livezile. Potrivit IPJ Alba,…