Tânăr de 22 de ani, din Câmpeni, prins la volanul unui autoturism, având dreptul de a conduce suspedat Tanar de 22 de ani, din Campeni, prins la volanul unui autoturism, avand dreptul de a conduce suspedat Tanar de 22 de ani, din Campeni, prins la volanul unui autoturism, avand dreptul de a conduce suspedat Un tanar de 22 de ani, din Campeni, a fost prins de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. La data de 13 octombrie 2021, in jurul orei 00.40, polițiștii din Campeni au depistat un tanar, de 22 ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din oraș, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

