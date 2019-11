Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Olt cauta un tanar de 26 de ani a plecat de acasa in Germania in luna aprilie 2018 și nu a mai revenit. Familia sa l-a dat disparut la un an și jumatate de cant a plecat, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Poliția Olt, o femeie de 48 de ani din comuna…

- UPDATE: “Persoana a revenit la locuinta sa. Nu sunt probleme”, precizeaza IPJ Arges. In cursul zilei de 10 noiembrie 2019, Mihail Neculai, in varsta de 58 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Poienarii de Argeș si nu a mai revenit. Semnalmente: 1,60 m inalțime, 55 de kg, par alb, netuns.…

- Un baiat de 12 ani din localitatea Potcoava, judetul Olt, a fost dat disparut vineri, dupa ce a plecat de la scoala mai repede, dar nu a mai ajuns acasa. Cristian Constantin Groza, aflat in plasament la o familie din Potcoava, a fost dat disparut dupa ce nu s-a mai intors acasa, plecand de la […] Post-ul…

- O fata de 15 ani a disparut din Botoșani, in urma cu șase zile iar de atunci familia și poliția o cauta fara oprire. Adolescenta a disparut de acasa dupa o cearta cu mama ei, dar dispariția a fost sesizata dupa cateva zile la Poliție. Neamțu Daniela Nicoleta, in varsta de 15 ani, a disparut de la domiciliul…

- Copilul a plecat vineri dupa amiaza de la scoala dar nu a mai ajuns acasa, iar tatal sau i-a sesizat dispariția. Poliția a cerut sprijinul populației. Miron Darius Constantin, de 9 ani, a plecat de la Scoala nr. 18, unde este elev, la ora 14.00, si nu a mai ajuns acasa. Baiatul disparut are 1,30 m,…

- Jandarmi, angajați ai ISU și ai Salvamont Vrancea cauta, marți seara, un barbat de 70 de ani, care a plecat de dimineața de acasa in zona de munte a județului și nu s-a mai intors, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Varsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați Potrivit…

- Polițiștii din Dolj au inceput, luni, cautarile unui tanar de 17 ani, din Filiași, care nu a mai ajuns acasa dupa ce a plecat la munca, impreuna cu alte doua persoane, intr-o localitate din apropierea Craiovei, potrivit mediafax.Potrivit IPJ Dolj, tanarul de 17 ani, din Filiași a plecat de…

- Polițiștii din Alba Iulia cauta un copil de 8 ani care a plecat luni dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. Parinții lui Iulian Cristian Gladean au anunțat poliția și au cerut ajutor pentru gasirea copilului lor care nu s-a mai intors de la școala. Poliția Alba spune ca ”luni, 23 septembrie,…