- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat și tentative de furt calificat, și au reținut un tanar de 22 de ani.…

- Ce se mai fura in Botoșani: Tanar din Albești, reținut pentru ca golea rezervoarele cu motorina Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanța de reținere, miercuri, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 29 de ani, din comuna Albești, cercetat sub aspectul comiterii…

- Marți, 13 decembrie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Ungurei, comuna Roșia de Secaș, au depistat un tanar de 22 de ani, care oferea, spre vanzare, articole cu conținut pirotehnic. De la tanar, polițiștii au ridicat, in vederea confiscarii, 2.400…

- Barbat din Mihalț, cu mandat de executare pentru conducere fara permis, reținut de polițiștii din Alba. A fost depus la Penitenciarul Aiud Barbat din Mihalț, cu mandat de executare pentru conducere fara permis, reținut de polițiștii din Alba. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 7 decembrie…

- Urmarire ca in filme, cu gloanțe și poliția pe urme, pe drumurile din Botoșani. Tanar reținut pentru 24 de ore Aventuri ca in filme cu focuri de arma și cu poliția pe urme in una dintre comunele din județul Botoșani. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani, in timp ce se aflau…

- Politistii de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, a unui tanar de 34 de ani din municipiul Buzau sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, abuz de incredere, fals in…

- Un tanar a fost ranit dupa ce doua grupuri de barbati s-au incaierat, sambata noapte, in timp ce stateau la coada la un fast-food din centrul Timisoarei. Motivul disputei a fost ordinea la rand, scrie Tion.ro. Scandalul a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.45, la coada, in…