Tânăr de 21 de ani din Zlatna cercetat de polițiști, după ce a sustras dintr-o locuință din oraș un televizor Ieri, 26 decembrie 2019, polițiștii din Zlatna l-au identificat pe un tanar din oraș ca și persoana banuita de savarșirea unui furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dimineața aceleiași zile. In sarcina tanarului in varsta de 21 de ani, s-a reținut faptul ca, in noaptea de 24/25 decembrie 2019, ar fi patruns, prin efracție, intr-o casa din Zlatna și ar fi sustras un televizor a carei valoare a fost estimata, de catre persoana pagubita, la 700 de lei. Ulterior, tanarul ar fi vandut televizorul contra sumei de 100 de lei de lei, unui cetațean din Zlatna, de la care… Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

Sursa articol: zlatnainfo.ro

