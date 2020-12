Tânăr de 21 de ani din Sibiu cercetat de polițiștii din Jidvei, după ce a fost surprins la volanul unui autoturism neînmatriculat Sambata, 26 decembrie 2020, in jurul orei 17.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Sibiu , in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe strada Morii din localitatea Jidvei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul neinmatriculat. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de: 0 ori The post Tanar de 21 de ani din Sibiu cercetat de polițiștii din Jidvei, dupa ce a fost surprins la volanul unui autoturism neinmatriculat first… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

