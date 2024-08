Miercuri, 31 iulie 2024, polițiștii din Cugir au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 21 de ani, din orașul Cugir, banuit de savarșirea infracțiunilor de talharie, furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. In urma cercetarilor, a reieșit ca, in […] The post Tanar de 21 de ani din Cugir reținut de polițiști, dupa ce i-a furat unui cunoscut telefonul mobil și i-a golit contul bancar de bani first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .