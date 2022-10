Stiri pe aceeasi tema

- DROGAT la volan, pe strazile din Șard: Tanar de 18 ani, prins sub influența substanțelor psihoactive DROGAT la volan, pe strazile din Șard: Tanar de 18 ani, prins sub influența substanțelor psihoactive La data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 01,45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos,…

- DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise DROGAT la volan, pe strazile din Alba: Tanar de 31 de ani, prins sub influența substanțelor interzise La data de 30 octombrie 2022, in jurul orei 01,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de…

- Tanar de 23 de ani, din Ceru Bacainți, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0,65 mg/l Tanar de 23 de ani, din Ceru Bacainți, prins beat la volan, de catre polițiștii din Alba. Avea o alcoolemie de 0,65 mg/l La data de 23 octombrie 2022, in jurul orei 19,00, polițiștii…

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 00,45, polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pe C-lea Moților din Alba Iulia, un autoturism care era condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Pianu, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia: Tanar de 26 de ani, prins sub influența substanțelor interzise DROGAT la volan, pe strazile din Alba Iulia: Tanar de 26 de ani, prins sub influența substanțelor interzise La data de 5 octombrie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia,…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, prins baut la volan. Avea o alcoolemie de 0,55 mg/l A pus in pericol siguranța in trafic: Barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, prins baut la volan. Avea o alcoolemie de 0,55 mg/l La data de 18 septembrie 2022, in jurul orei 09,00,…

- Șofer din Alba prins „mort” de beat la volan, REȚINUT pentru 24 de ore: Ce alcoolemie avea Șofer din Alba prins „mort” de beat la volan, REȚINUT pentru 24 de ore: Ce alcoolemie avea La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24…