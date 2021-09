Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit bilanțului facut public in urma cu scurt timp de autoritați, dintre cele 113 decese, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani, 4 la categoria de varsta 30-39 ani, 6 la categoria de varsta 40-49 ani, 14 la categoria de varsta 50-59 ani, 20 la categoria de varsta 60-69 ani,…

- In Romania au fost raportate, sambata, alte 2.648 de cazuri de coronavirus și 47 de noi decese Covid-19, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul este mai mare decat vineri, cand au fost raportate 2.520 de infectari noi, scrie Hotnews .Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul…

- In cursul dimineții de astazi, 5 septembrie 2021, au mai fost confirmate inca 28 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.689. In intervalul 04.09.2021 (10:00) – 05.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 11 decese (5 barbați și 6 femei), ale unor pacienți…

- (Foto: Inquam Photos / Ciprian Petcut) O noua zi cu peste 1500 de cazuri noi de coronavirus, transmit reprezentanții Grupul de Comunicare Strategica. 1568 de pacienți infectați au fost raportați in ultimele 24 de ore, 28 de decese și 2887 de persoane internate in spital, dintre care 358 sunt in stare…

- Pana astazi, 34.353 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 15.08.2021 (10:00) – 16.08.2021 (10:00) au fost raportate 5 decese ( 2 barbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale…

- In cursul dimineții de astazi, 12 august 2021, au mai fost confirmate inca 3 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.334. In intervalul 11.08.2021 (10:00) – 12.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 3 decese (1 barbat și 2 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 8 august 2021, a mai fost confirmat inca 3 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.316. In intervalul 07.08.2021 (10:00) – 08.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 3 decese (2 barbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 27 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 76 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 33.253. In intervalul 26.06.2021 (10:00) – 27.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 76 de decese (48 barbați și 28 femei), ale unor pacienți…