Tânăr de 20 de ani mort într-un accident rutier In seara zilei de 2 decembrie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 22 E 87. Un tanar de 20 de ani, din orasul Macin, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto din directia Macin catre Jijila, a patruns pe contrasens, parasind partea carosabila, intrand in […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

