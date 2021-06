Tânăr de 20 de ani găsit spânzurat în curtea casei! Medicii au încercat în zadar să îl resusciteze La fața locului s-au deplasat doua echipaje S.A.J. Maramureș, care, in ciuda efectuarii manevrelor de resuscitare, au declarat decesul tanarului.In urma efectuarii cercetarii la fața locului nu au fost descoperite urme exterioare de violența, cu excepția unei urme la nivelul gatului, creata de o sfoara din material plastic.Cadavrul tanarului a fost transportat la morga Spitalului Județean Baia Mare in vederea efectuarii necropsiei.In cauza, polițiștii continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpa, pentru stabilirea condițiilor concrete și a cauzelor in care s-a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

