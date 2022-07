Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 6 iulie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un tanar de 28 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe raza localitații Veseuș. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere,…

- Ieri, 27 iunie 2022, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Garbova, au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism care avea autorizația de circulație provizorie expirata din luna martie 2022.…

- Ieri, 26 iunie 2022, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Sebeș, in timp ce acționau pe strada 6 Martie din localitatea Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism care avea autorizația de circulație provizorie expirata din luna…

- Ieri, 25 iunie 2022, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 1 Poliție Galda de Jos au depistat un tanar de 28 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea, pe raza comunei, un autoturism a carei autorizație provizorie de circulație era expirata din luna octombrie 2021. Fața de tanar, cercetarile…

- Ieri, 19 iunie 2022, in jurul orei 13.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala au depistat un tanar, de 29 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea, pe DJ 107H, pe raza comunei Ighiu, un autoturism care avea autorizația provizorie de circulație expirata. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- Ieri, 14 iunie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 24 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizație de circulație provizorie era expirata din luna octombrie 2021. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- Ieri, 9 iunie 2022, in jurul orei 09.00, polițiștii din Aiud au depistat un barbat de 59 de ani, din comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Creanga din Aiud, avand autorizația provizorie de circulație expirata din luna septembrie 2021. Fața de barbat,…

- Ieri, 1 mai 2022, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, avand autorizația provizorie de circulație expirata. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…