- Un tanar in varsta de 20 de ani din Reghin este cercetat penal de politisti dupa ce a fost depistat ca circula cu 197 km/h, acesta aflandu-se si sub influenta drogurilor, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. otrivit sursei citate, duminica, in jurul orei 12,20, politistii Biroului…

Un tanar de 20 de ani, din Reghin, județul Mureș, a fost prins circuland pe DN 15A - E587, in zona localitații Lunca, cu viteza 197 km/ora, pe un drum unde viteza maxima e 100 km/ora. Tanarul era și drogat.

- La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe Calea Ialomiței din municipiul Targoviște, un barbat, de 25 de ani, din Post-ul TARGOVIȘTE: Un tanar de 25 de ani, prins conducand sub influența drogurilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .