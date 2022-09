Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 septembrie, in jurul orei 04.40, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe Bulevardul Incoronarii din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 20 de ani, din localitatea Calan, județul Hunedoara.…

- Astazi, 1 septembrie 2022, in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe raza localitații Sasciori, au observat un autoturism al carui conducator auto a oprit autoturismul, pe marginea carosabilului, pentru a evita controlul polițiștilor. De la volanul autoturismului…

- Ieri, 22 august 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar, de 26 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea, pe strada 6 Martie din comuna Craciunelu de Jos, un autoturism neinmatriculat, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- La data de 13 august 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe raza localitații Roșia Montana, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Poiana Vadului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul dogtest, a rezultat…

- Ieri, 11 iulie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar de 23 de ani, din Luduș, județul Mureș, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Stana de Mureș, comuna Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 25 iunie 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe B-dul. Horea din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Astazi, 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…

- Astazi, 22 iunie 2022, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, in timp ce acționau, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Aba Iulia, pe strada Piața Consiliul Europei din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism,…