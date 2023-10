Stiri pe aceeasi tema

- O noua metoda de inșelaciune in mediul online prinde contur și vizeaza o breșa in mecanismul de livrare a unor produse la cumpararea acestora online de pe platforme precum OLX sau altele de acest gen, care au opțiune de „cumparare cu livrare„.Concret, este vorba despre o interpunere a unui al doilea…

- Un tanar de 21 ani a fost retinut, marti, dupa ce in urma unui conflict spontan si-a lovit tatal cu un levier metalic, iar barbatul, in varsta de 49 ani, a decedat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Sursa citata a aratat ca luni seara, politistii…

- Un tanar de 20 de ani, din Bacau, a fost reținut pe data de 02 octombrie, de polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacau, pentru 24 de ore, pentru ca era banuit de comiterea infracțiunii de furt. El a fost introdus in Arestul IPJ Bacau. Din cercetari a reieșit faptul ca in perioada 18 – […] Articolul…

- O afacere online parea chiar infloritoare pentru un tanar din Zalau. Acesta vindea telefoane, sub prețul pieței. Cumparatorii ii virau plata integrala, sau avans, iar el… nu le mai expedia nimic. A fost reținut de polițiștii bistrițeni. Afacerile online pot fi „inșelaciuni”. De aceea e nevoie de atenție…

- Un barbat de 48 de ani a fost retinut de politistii rutieri din Salonta, judetul Bihor, dupa ce a accidentat un tanar, a condus baut și fara permis. ”Azi noapte, un barbat de 48 de ani, din Salonta, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN79, la intrarea in municipiu dinspre Arad, ar fi pierdut controlul…

- Reținut 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe La data de 15 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Bucuresti a fost retinut de politistii doljeni dupa ce si-a agresat fosta partenera, el incalcand si un ordin de protectie prin care avea interdictia sa se apropie de femeie, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a anuntat, joi, ca politisti din…

- Luni, 7 august, polițiștii din cadrul Secției 1 Pitești au reținut un tanar in varsta de 25 de ani, din comuna Davidești, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Citește și: Dupa 5 ani, 16 jandarmi au fost trimisi in judecata in Dosarul „10 august” Potrivit Biroului de presa al IPJ…