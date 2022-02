Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer moldovean este cercetat pentru trafic ilicit de marfuri. Acesta ar fi incercat sa transporte ilegal peste hotarele țarii, prin eludarea de la controlul vamal, a 175 grame de metal, presupus a fi aur. Conform prețului de piața, valoarea bunurilor s-ar estima la peste 170 de mii lei.

- A vrut sa ajute un vecin, insa acum risca sa fie cercetat penal pentru deținerea actelor oficiale false. Un conațional a fost depistat la trecerea frontierei de stat cu o carte de identitate romaneasca care nu-i aparținea, dar și care s-a dovedit a fi falsificata.

- 870 de pachete de țigari ascunse in locuri special amenajate intr-un automobil au fost ridicate de vameșii de la Cahul, ieri, la ieșire din țara. In jurul orei 01:00, pentru controlul de specialitate s-a prezentat un automobil cu numere de inmatriculare romanești. Acesta era condus de un cetațean moldovean,…

- Polițiștii Secției 7 Rurala Lugoj au oprit, sambata, 15 ianuarie, pe DC 136, pe raza localitații Petroasa Mare, un autoturism condus de un barbat in varsta de 28 de ani, care transporta cantitatea de 0,9 mc material lemnos, fara a deține documente legale. In urma verificarilor efectuate s-a…

- Contrabanda cu țigari la frontiera moldoveneasca.Un moldovean de 30 de ani a incercat sa iasa din țara cu mașina personala, prin punctul de trecere Sculeni, transportand mai multe pachete de țigari.

- Transport de migranți oprit de polițiștii de frontiera in drum spre Timișoara. Oamenii legii au prins un clujean care transporta intr-un microbuz 32 indieni care tocmai trecusera ilegal frontiera din Serbia in Romania.

- Inconștiența putea sa-l coste viața pe un tanar in varsta de 20 de ani, care acum are problem mari cu legea și risca sa intre dupa gratii. A fost prins la volanul unui microbuz in care se aflau 11 migranți, in drum spre Timișoara, deși nu are permis de conducere. Insa de abia dupa ce a fugit de polițiști,…

- In punctul de trecere a frontierei Leușeni au fost depistați și ulterior documentați doi moldoveni, unul dintre ei a prezentat un act falsificat pentru mijlocul de transport, iar al doilea deținea asupra sa posibil substanțe narcotice. Cazurile au fost inregistrate in zilele de 11 și 12 decembrie.