- Un sofer a fost urmaritin trafic de politisti, in municipiul Constanta, dupa ce nu a oprit la semnalul agentilor. Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat…

- Polițiștii de la Protecția Animalelor au desfașurat, in perioada 16-20 noiembrie, acțiuni in vederea prevenirii unor potențiale atacuri canine ale exemplarelor din categoriile agresive sau periculoase ori a celor fara stapan.

- Turdean de 71 de ani, prins beat la volan in comuna Unirea: Ce alcoolemie avea cand a fost oprit de polițiști Turdean de 71 de ani, prins beat la volan in comuna Unirea: Ce alcoolemie avea cand a fost oprit de polițiști La data de 3 noiembrie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat…

- Vineri, 3 noiembrie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 71 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Iara, a fost oprit de polițiștii clujeni dupa ce a fost depistat ca circula cu viteza foarte mare pe Calea Turzii in Cluj-Napoca. radarul a consemnat viteza de 135 km/h. Dupa ce l-au oprit și l-au verificat, polițiștii au constatat ca in urma testarii au reieșit indicii…

- Un tanar din Vrancea a fost depistat de polițiști pe strazile din județul Bacau, in timp ce conducea un autoturism care nu avea nici ITP, nici asigurare. De asemenea, se pare ca barbatul consumase substanțe psihoactive inainte de a se urca la volan. Pe 20 septembrie, in jurul orei 21:00, un echipaj…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost prins in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.