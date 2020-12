Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iernut, banuit de comiterea unei infractiuni de omor calificat, a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, 17 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Iernut au fost sesizati ca o femeie, din localitate, a fost agresata fizic, prezentand o plaga la nivelul gatului. S-a constituit…

- Un tanar de 25 de ani a fost descoperit mort, marti dimineata, langa o ferma din apropierea comunei braileni Viziru, in cauza fiind vorba despre o moarte suspecta, potrivit IPJ Braila, relateaza Agerpres.Cazul a fost anuntat prin numarul de urgenta 112, iar politistii si procurorii fac investigatii…

- Ziarul Unirea Mesajul unui avocat, in urma cazului de sinucidere a pacientului cu COVID-19: ,,La ce va asteptati dupa ce de 7 luni turnati doar panica, frica, spaima in mintea si inima romanilor ?” Un avocat, a postat pe rețeaua de socializare o opinie, legata de cazul recent al unui pacient cu COVID-19,…

- Politistii din Mehedinti au anuntat ca un tanar a murit dupa ce a fost lovit de un tren de calatori. Incidentul s-a petrecut intre statiile CFR Strehaia Halta si Ciochiuta, din judetul Mehedinti. Un echipaj de la politia din Strehaia a fost trimis imediat la locul indicat prin serviciul 112 stabilind…

- In aceasta diminața trupul neinsuflețit al unui tanar de 27 de ani din Craiova a fost gasit in zona unui bloc din Craiova, din cartierul Brazda lui Novac. Polițiștii au stabilit faptul ca acesta ar fi cazut de la etajul 5 al blocului respectiv. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Ieri, 30 septembrie 2020, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din orașul Navodari, județul Constanța, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Sancel, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul…

- Probleme cu legea pentru un tanar in varsta de 27 de ani. Barbatul a provocat un accident rutier in Giroc, in timp ce conducea un scuter. Polițiștii au constatat ca acesta nu avea permis de conducere, iar autovehiculul nu era inmatriculat.

- Doi baieți de 15 și 18 ani și o fata de 15 ani din orașul Targu Jiu au fost reținuți, dupa ce au batut un adolescent din Valcea. Cazul vine dupa ce, recent, o copila de 13 ani a fost batuta crunt de alte fete.Polițiștii din Targu Jiu s-au sesizat din oficiu, marți, dupa ce in mediul online…