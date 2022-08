Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 iulie 2022, in jurul orei 19.45, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar, de 20 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea, pe raza comunei, un autoturism care avea autorizația provizorie de circulație expirata din luna septembrie 2021. Fața de conducatorul…

- La data de 22 iulie 2022, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea, pe raza comunei, un moped neinregistrat sau neinmatriculat și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Ieri, 11 iulie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar de 23 de ani, din Luduș, județul Mureș, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Stana de Mureș, comuna Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 9 iulie 2022, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat in barbat de 39 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autovehicul, pe DC 195, pe raza comunei Ighiu, fara sa dețina permis de conducere, pentru nicio categorie de autovehicule și fara…

- Ieri, 26 iunie 2022, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Sebeș, in timp ce acționau pe strada 6 Martie din localitatea Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism care avea autorizația de circulație provizorie expirata din luna…

- Ieri, 18 iunie 2022, in jurul orei 17.00, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Șona, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna Șona. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio…

- Ieri, 4 iunie 2022, in jurul orei 10.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit pe raza localitații Valea Vințului, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 21 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp…

- Ieri, 29 mai 2022, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 9 Poliției Rurala Campeni au depistat un tanar de 29 de ani, din comuna Avram Iancu, in timp ce conducea un moped, pe raza comunei Horea, fara a poseda permis de conducere și fara ca mopedul sa fie inmatriculat in circulație. Fața de mopedist,…