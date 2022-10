Vineri, 28 octombrie 2022, in jurul orei 15.27, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un tanar de 19 ani, insoțit de mama sa, in varsta de 43 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiul Sebeș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, […] The post Tanar de 19 ani din Sebeș cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprine in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .