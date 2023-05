Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 3 mai 2023, in jurul orei 21.40, polițiștii din rutieri din Blaj au depistat o tanara de 28 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Pacii din municipiu, avand dreptul de conduce autovehicule, pe drumurile publice, suspendat. Fața de tanara, cercetarile sunt continuate…

- Vineri, 21 aprilie 2023, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Stremț, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Duminica, 9 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Ohaba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Marașești din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Miercuri, 5 aprilie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Deal, avand permisul de conducere suspendat. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Duminica, 2 aprilie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 24 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14B, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Vineri, 3 martie 2023, polițiștii Serviciului Rutier Alba – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 4 martie 2023, in jurul orei 22.45, pe B-dul. Horea din Alba Iulia, a fost oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Municipiul Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru…