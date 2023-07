Tânăr de 19 ani din Bistra, cercetat de polițiști. A fost prins în timp ce conducea o mașină, fiind sub influența drogurilor Tanar de 19 ani din Bistra, cercetat de polițiști. A fost prins in timp ce conducea o mașina, fiind sub influența drogurilor Un tanar de 19 ani din comuna Bistra este cercetat de polițiști dupa ce a fost prin in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența substanțelor interzise. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iulie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii rutieri din Campeni au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar […] Citește Tanar de 19 ani din Bistra, cercetat de polițiști. A fost prins in timp ce conducea o mașina, fiind sub influența drogurilor in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INCONȘTIENȚA la volan: Un șofer de numai 19 ani din Alba, prins DROGAT, de catre polițiști. Din ce localitate provine INCONȘTIENȚA la volan: Un șofer de numai 19 ani din Alba, prins DROGAT, de catre polițiști. Din ce localitate provine La data de 9 iulie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii rutieri…

- Tanar din Ocna Mureș, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive, pe o strada din Aiud Un tanar din municipiul Ocna Mureș a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive, la Aiud. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 iulie, in jurul orei 23.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp…

- Șofer din Cluj, cu dosar penal in Alba. A fost prins de polițiștii din Aiud in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice Un șofer de 31 de ani dintr-o comuna din Cluj este cercetat de polițiștii din Aiud dupa ce a fost prins in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice pe o strada…

- Politistii brasoveni au retinut si cerceteaza penal un barbat din localitatea Tarlungeni care a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu numere false de inmatriculare. In plus, barbatul avea o concetratie alcoolica de peste unu la mie in aerul expirat si nici nu are permis de conducere, potrivit…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit cu mașina un alt autoturism Un accident rutier s-a produs marți seara, pe o strada din municipiul Aiud. Un șofer de 45 de ani din Lopadea Noua, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-un autoturism…

- Tanar din comuna Bistra, prins baut la volan dis de dimineața. Ce valoare a indicat aparatul etilotest Un tanar de 20 de ani din comuna Bistra a fost prins sub influența bauturilor alcoolice la volan. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2023, in jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Tanar aflat sub influența drogurilor, prins de polițiști gonind cu aproape 180 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Oraștie, in zona Pianu Un tanar de 28 de ani din Hunedoara a fost prins de polițiști joi, pe Autostrada A1, in zona comunei Pianu, timp ce gonea cu 178 km/h. In urma testarii acestuia cu aparatul…

- Un vitezoman a fost prins pe A1 Sebeș-Deva, fiind sub influența drogurilor Un vitezoman a fost prins pe A1 Sebeș-Deva, fiind sub influența drogurilor Un tanar de 28 de ani din Hunedoara a fost prins pe intre Sebeș și Oraștie, conducand sub influența drogurilor și depașind limita de viteza. Potrivit…